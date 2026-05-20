Oleśniccy policjanci skutecznie uderzyli w nielegalny hazard Data publikacji 20.05.2026 Powrót Drukuj Nielegalny hazard to zjawisko, które od lat stanowi poważne zagrożenie. Funkcjonowanie punktów z nielegalnymi automatami do gier często wiąże się nie tylko z łamaniem przepisów prawa skarbowego, ale również z innymi formami przestępczości. Oleśniccy policjanci po raz kolejny udowodnili, że skuteczna praca operacyjna oraz ścisła współpraca służb pozwalają eliminować nielegalny hazard. Efektem przeprowadzonych czynności było zamknięcie dwóch punktów hazardowych, zabezpieczenie 12 automatów do gier oraz zatrzymanie czterech osób mogących mieć związek z prowadzonym procederem. Wśród nich znalazł się 21-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego, który jest również podejrzewany o posiadanie środków odurzających.

Oleśniccy policjanci konsekwentnie zwalczają nielegalny hazard oraz osoby czerpiące zyski z prowadzenia nielegalnych punktów z automatami do gier. Wizja szybkiego zarobku może wydawać się kusząca, organizowanie gier hazardowych na urządzeniach bez wymaganych zezwoleń jest w Polsce przestępstwem i wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi. Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej stale monitorują jednak tego typu działalność i reagują na każdy sygnał mogący świadczyć o łamaniu prawa.

Funkcjonariusze, współpracując z przedstawicielami Urzędu Celno-Skarbowego, doprowadzili do zamknięcia dwóch punktów z nielegalnymi automatami do gier działających na terenie Sycowa oraz Bierutowa. W trakcie realizacji funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 12 urządzeń służących do prowadzenia nielegalnych gier hazardowych. Automaty zostały przejęte przez służbę celno-skarbową, która prowadzi dalsze czynności w sprawie.

Do sprawy zatrzymano cztery osoby. Wśród nich znalazł się 21-letni mieszkaniec powiatu oleśnickiego, który jest również podejrzewany o posiadanie środków odurzających. Przeprowadzone badania laboratoryjne zabezpieczonych środków wykazały, że była to metaamfetamina w ilości 100 porcji rynkowych. Za takie przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ze względu na charakter prowadzonych działań oraz możliwość wystąpienia zagrożenia, oleśnickich policjantów wspierali funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu. To wyspecjalizowana jednostka przeznaczona do realizacji szczególnych działań, wymagających odpowiedniego przygotowania taktycznego i zabezpieczenia. Ich obecność miała na celu zapewnienie sprawnego i bezpiecznego przebiegu całej akcji.

Walka z nielegalnym hazardem to nie tylko eliminowanie przestępczości ekonomicznej, ale również przeciwdziałanie innym zjawiskom kryminalnym, w tym handlem narkotykami czy działalnością grup czerpiących korzyści finansowe z łamania prawa. Za przestępstwo prowadzenia nielegalnego punktu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywny finansowa.





mł.asp. Karolina Walczak

Oficer Prasowy

KPP w Oleśnicy